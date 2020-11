Kerstboomkweker Bornem: "We hebben nog nooit zo vroeg kerstbomen gerooid, maar iedereen wil er één"

De telefoon van kerstboomkweker Dries De Pauw stond de voorbije dagen roodgloeiend. "Allemaal klanten die zich afvroegen of we al verse kerstbomen verkochten. Door de coronacrisis hebben mensen duidelijk nood aan wat gezelligheid", aldus De Pauw. Hijzelf had niet verwacht dat mensen al zo vroeg op het jaar een kerstboom wilden zetten. "Elk jaar merk je dat mensen vroeger en vroeger hun boom willen zetten, maar ik probeer mijn klanten wat op te voeden. Ik vind dat je je kerstboom pas na Sinterklaas mag zetten"

Nu kon Dries niet anders dan zijn kerstbomen al te rooien. "We hebben nog nooit zo vroeg kerstbomen gerooid, maar iedereen wil er één", zegt de kerstboomkweker.

Maar blijven de kerstbomen dan wel mooi tot Kerstmis? "Dat is een beetje afwachten. Het zou kunnen dat je boom nog een beetje blijft 'doorgroeien' en dus nieuwe scheutjes krijgt. Dat is meestal niet zo mooi in een versierde kerstboom. Daarom probeer ik mensen toch te overtuigen om nog even te wachten", vertelt De Pauw.