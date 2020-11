Konijnen gruwelijk gedood in Olen, mogelijk door dierenbeul: "Sjaal met doodskoppen kan een dier niet achtergelaten hebben"

In Olen zijn maandagnacht twee konijntjes in de Dokter De Biestraat op een gruwelijke manier gedood. Ellen Swennen en haar zoontje ontdekten detwee huisdiertjes, Snuffel en Knabbel, 's ochtends naast hun hok dat voor een deel was afgebroken. "Het was wel even schrikken. Ik kwam beneden, keek naar buiten en had al gauw door dat de konijnen er lagen. Ik vraag me vooral af wat er is gebeurd", vertelde ze aan RTV.