LIVEBLOG - Gemiddeld aantal ziekenhuisopnames blijft dalen naar 574 per dag, aantal doden blijft sterk stijgen

Werkgevers die hun personeel niet toelaten om te telewerken, moeten bestraft worden. Dat zegt Vlaams minister van werk Hilde Crevits (CD&V) in een reactie op de lage cijfers voor september en oktober. Toen werkte een kwart van alle bedienden van thuis uit en dat is minder dan tijdens de eerste coronagolf in maart en april.

Crevits noemt de lage cijfers ontgoochelend en hoopt dat die deze maand stijgen omdat het overlegcomité telewerk verplicht maakte. Werkgevers moeten de regels volgen, zegt Crevits. “Doen ze dat niet, dan moet de inspectie verwittigd worden en moet er een controle volgen. We zitten in een gezondheidscrisis. Ik vind het niet fijn dat telewerk verplicht is maar het is nodig. Ook op de werkvloer ontstaan besmettingen en als je kan telewerken, moet het nu. Het is dan ook erg belangrijk dat die regeling niet misbruikt wordt door werkgevers.”