Man die in Roeselare bijna 90 km/u met “fiets” reed, krijgt geen boete

De politie had heel wat werk om te achterhalen of de fiets nu wel of niet verboden is in ons land. Bruno Naessens uit Anzegem mag er van de politie mee rijden, hij doet dat zelfs al 8 jaar. “Mijn Gulas fiets is een variant op de e-bike en in Duitsland en Nederland volledig legaal. Ik kreeg een bericht van mijn dochter die me meldde dat ik ging verbaliseerd worden voor mijn rijgedrag op de ring in Roeselare. Ik nam zelf direct contact op met de politie. Ik ben daar naartoe gegaan, die mensen hebben me heel goed ontvangen, uitleg gegeven en goede raad gegeven.