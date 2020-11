Nieuw gemeentebestuur voor Meulebeke na maandenlange onbestuurbaarheid: “Het was schaamtelijk”

Vorig jaar kwam het in Meulebeke tot een breuk binnen de partij van de burgemeester, die de absolute meerderheid had. 5 leden stapten uit de partij en werden onafhankelijk. Zo was er meer dan een jaar geen meerderheid meer. De brokken bleken niet meer te lijmen, maar nu komt er een nieuw gemeentebestuur.

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) is enorm opgelucht. “Hier hangt zeker geen euforie, want het was een zeer moeilijke periode. De imagoschade is enorm. Door egoïstisch gedrag was het gewoon schaamtelijk. We waren de enige gemeente van het land die structureel onbestuurbaar was geworden. Maar goed, de toekomst ligt nu voor ons.”

De burgemeester heeft gisterenavond een akkoord bereikt met de partij ZorgSaam om samen een nieuw bestuur te maken. Rik Priem van ZorgSaam legt uit waarom zijn partij in het gemeentebestuur stapt: "Meulebeke zat in een volledige stilstand. Ik vond dat het niet verder kon op die manier. We moeten met Meulebeke weer vooruit."