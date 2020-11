Vlaamse regering schuift Minderhedenforum aan de kant en kiest voor Join.Vlaanderen

De Vlaamse oppositiepartijen hebben veel kritiek op de beslissing van Bart Somers (Open VLD). "Dit is een trieste dag voor etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen", vindt Vlaams parlementslid voor Groen An Moerenhout. Ze vindt dat Somers met deze beslissing vooral N-VA tegemoet komt, "een partij die al van meet af aan strakke taal spreekt over onder meer inburgering".

"Organisaties die anders over integratie en racisme denken dan N-VA maakt de Vlaamse regering monddood. Het Minderhedenforum krijgt nu de rekening gepresenteerd omdat ze jaren de luis in de Vlaamse pels was." Moerenhout is ook kritisch voor Join.Vlaanderen. "Twintig jaar expertise van het forum verliezen aan een organisatie die net bestaat, is een voorbeeld van slecht beleid", besluit Moerenhout.