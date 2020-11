Minister van justitie en  Republikeinen steunen Trump in verzet tegen verkiezingsuitslag

Donald Trump kan dus rekenen op hooggeplaatste medestanders, in zijn ontkenning van de verkiezingsuitslag. Zijn beschuldigingen van fraude op grote schaal - tot nu zonder bewijs - mogen ook worden onderzocht, zo heeft minister van justitie William Barr laten weten. Dat is opmerkelijk, omdat de verkiezingsuitslag zelfs nog niet definitief is. En omdat het normaal aan het gerecht in de staten zelf is, om het onderzoek op te starten. Maar minister van justitie William Barr heeft een nota geschreven aan de federale procureurs om een onderzoek in te stellen naar wat hij noemt 'wezenlijke aanwijzingen van kiesbedrog en fraude' - in het Engels 'substantial” allegations of voter irregularities and election fraud'.

Dat betekent nog niet helemaal zeker dat het ook tot zo'n onderzoek komt. De minister houdt namelijk een slag om de arm. Hij zegt dat de onderzoeken pas mogen worden gevoerd wanneer er 'duidelijke en schijnbaar geloofwaardige aantijgingen van onregelmatigheden zijn'. Die moeten als ze waar zijn bovendien 'de einduitslag kunnen beïnvloeden in een individuele staat'. Dat is niet vanzelfsprekend, omdat het verschil vaak groot is. In de belangrijkste strijdstaat Pennsylvania bijvoorbeeld bedraagt het verschil tussen Biden en Trump zo'n 45.000 stemmen.