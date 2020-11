Naar het toilet in het bos? Bushcrafter geeft tips: "Graaf een kuiltje en gebruik viltige blaadjes"

Amper openbare toiletten en grote massa's wandelaars in bossen en parken. Het kan prangende problemen opleveren, merken ook een aantal luisteraars. "Waar zijn er toiletten hoorde ik de dames vragen langs de stopplaatsen van onze wandelroute", zegt Dirk uit Grobbendonk in de app van Radio 2. "Dat is een herkenbaar probleem", zegt bushcrafter Mike De Roover uit Arendonk in "Start Je Dag". Hij weet alles over overleven in de natuur zonder hulpmiddelen. "Ik raad mensen altijd aan om naar het toilet te gaan voor ze het bos in trekken. Maar voor alles is er in de natuur een oplossing", zegt Mike.