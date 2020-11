Onderzoekers van UAntwerpen en KULeuven leggen de basis voor "groene kunstmest"

Voor ammoniak, de belangrijkste bouwsteen van kunstmest, is veel energie nodig. Want om ammoniak te maken moeten twee gassen, stikstofgas en waterstofgas, onder hoge druk bij een hoge temperatuur worden samengevoegd. Scheikundige bedrijven zoals BASF bijvoorbeeld gebruiken daarvoor grote gascentrales die permanent draaien.

Maar er bestaat ook een andere manier. In een plasmareactor kan je stikstof uit de lucht omzetten in stikstofoxide. Plasma krijg je door elektrische energie in een gas te brengen. Er ontstaan elektrische ladingen en reactieve deeltjes met een hoge temperatuur. Je kan het met bliksem vergelijken. Die deeltjes maken allerlei nieuwe chemische reacties mogelijk zoals het splitsen van stikstof. Dat is een proces dat ook energie-efficiënter is dan de gangbare manier van produceren, zegt plasmaspecialist professor Annemie Bogaerts van de UAntwerpen. Zij ziet nog andere voordelen. “Plasma werkt op elektriciteit. In ons concept gebruiken we groene elektriciteit. De productie van zonne- en windenergie fluctueert. Plasma is daar heel geschikt voor omdat het heel gemakkelijk aan -en uitgeschakeld kan worden.”