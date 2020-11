"Over 5 jaar": Gert Verhulst, Ruben Van Gucht en Meyrem Almaci blikken terug op voorspellingen van 5 jaar geleden

"Daar wist ik niks meer van" en "Amai, ik had heel hoge dromen". Verbaasd en geamuseerd kijken Gert Verhulst, Meyrem Almaci en Ruben Van Gucht naar hun eigen voorspellingen van 5 jaar geleden. In 2015 had Wim De Vilder hen gevraagd: hoe denk jij dat het jaar 2020 er zal uitzien? De confrontatie met hun toekomstdromen van toen is vanavond te zien in het programma "Over 5 jaar" op Eén.