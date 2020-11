Parlement Peru schuift president aan de kant

De afzetting van Vizcarra werd goedgekeurd met 105 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 4 onthoudingen. Er waren 87 stemmen nodig om het staatshoofd af te zetten. Vizcarra had voor de stemming zichzelf nog verdedigd in het parlement. Hij ontkende alle beschuldigingen en zei dat er geen bewijs is. Het staatshoofd is bij de bevolking enorm populair, onder meer wegens zijn anticorruptiestandpunten.

De voorzitter van het parlement, Manuel Marino, zal nu het presidentschap overnemen. Hij blijft tot het einde van het mandaat van Vizcarra op 28 juli 2021 aan. Tegen dan zullen er normaal gezien presidentsverkiezingen gehouden worden.

Het ging al om de tweede afzettingsprocedure tegen Vizcarra in minder dan twee maanden tijd. De vorige procedure was ingezet omdat hij medewerkers zou hebben opgedragen te liegen tegen corruptie-onderzoekers. De politieke situatie in Peru is al lange tijd instabiel. De jongste vijf jaar is tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. Vizcarra's vier voorgangers zijn allemaal verdachte geweest in corruptieonderzoeken.