Personeel FrieslandCampina ongerust over geplande afslanking: "Pas tegen Kerstmis zullen we weten welke jobs geschrapt worden"

Het personeel kwam het nieuws te weten via de pers. "In de plaatselijke vestigingen weten ze ook niet waar de ontslagen zullen vallen. Het is niet duidelijk of het over bepaalde functies gaat. De mensen zullen ook pas tegen Kerstmis of Nieuwjaar weten of ze hun job verliezen of niet. Dat is emotioneel heel zwaar." De vakbond vraagt dat de hogere directie zo snel mogelijk duidelijk maakt waar de ontslagen precies zullen vallen.

Door de herstructurering wil FrieslandCampina kosten besparen, omdat het momenteel erg moeilijk is door de corona-pandemie en omdat de winstmarges zwaar onder druk staan. Het bedrijf wil zo veel mogelijk banen laten verdwijnen door pensioenen of een aanwervingsstop. Maar naakte ontslagen zijn niet uitgesloten.