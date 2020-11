Politie controleert met elektrische mountainbikes op coronamaatregelen in Kalmthoutse Heide

In de Kalmthoutse Heide zal de politie voortaan met elektrische mountainbikes patrouilleren. Omwille van de grote drukte in natuurgebieden wordt politiediensten namelijk gevraagd om extra toezicht te houden. Met de mountainbikes zal dat toezicht gemakkelijker verlopen. "Hiervoor hielden we enkel toezicht op de parkeerterreinen, maar nu zullen we dus ook in de Heide zelf kunnen controleren op de coronamaatregelen. Met de elektrische mountainbikes kunnen we beter door het losse zand rijden", vertelt Patrick Desmedt van de politiezone Grens.