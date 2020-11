Van Turks-Duitse migrantenkinderen tot uitvinders van mogelijk eerste goedgekeurde coronavaccin: wie zijn Uğur Şahin en Özlem Türeci?

De 55-jarige Uğur Şahin werd in 1965 geboren in Iskendrun, een havenstad in het zuiden van Turkije. Als Şahin vier jaar oud is, verhuist hij samen met zijn gezin naar Duitsland, waar zijn vader gaat werken in de Ford-fabriek in Keulen. Şahin zelf gaat later geneeskunde studeren aan de universiteit van Keulen en gaat er ook doctoreren.