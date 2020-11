Rode Duivels spelen drie wedstrijden op veld OHL: “Hele eer om de sterren te mogen ontvangen”

Normaal gezien spelen de Rode Duivels hun wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Maar de wedstrijd eindigt pas rond half elf, en de avondklok in Brussel gaat al in om tien uur. Dus moest er gezocht worden naar een alternatief, en dat vonden ze aan Den Dreef in Leuven, in het stadion van Oud-Heverlee-Leuven. De nationale damesploeg “Red Flames” speelt er zijn wedstrijden, net als de U21, de nationale beloften.