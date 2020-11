Saeb Erekat, Palestijns architect van het Oslo-akkoord met Israël, overleden aan COVID-19

Weg van de media waren Erekat en zijn medestanders wel succesvol in de geheime onderhandelingen met Israël via Noorse bemiddeling die in 1993 leidden tot de Akkoorden van Oslo, wat later uitmondde in de triomfantelijke terugkeer van Arafat naar de Palestijnse gebieden, deels een terugtrekking van Israël uit een aantal van die gebieden en de oprichting van een Palestijnse Autoriteit.

Dat leverde de Israëlische premier Yitzhak Rabin, diens minister van Buitenlandse zaken Shimon Peres en Arafat de Nobelprijs voor de Vrede op, maar betekende nog geen echt vredesakkoord. Erekat bleef daar wel aan werken, onder meer in de mislukte top tussen Israëli's en Palestijnen in Camp David, het buitenverblijf van VS-president Bill Clinton in 2000. De top verzandde en kort daarop brak de Tweede Palestijnse Intifadah (of opstand) uit met opnieuw geweld en honderden doden tot gevolg. Erekat schuwde toen de harde woorden tegenover Israël niet.

Ondanks frustratie en teleurstelling en interne strubbelingen binnen de Palestijnse overheid (Erekat werd een paar keer ontslagen en opnieuw benoemd) bleef Erekat werken aan een diplomatieke oplossing. Die is er tot nu toe niet gekomen, maar als die ooit er komt, zal Erekat er meer dan een steentje toe bijgedragen hebben.