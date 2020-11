Sint-Niklaas verplicht ook binnen mondmaskers: “Regel geldt in traphallen, liften en overdekte parkings”

In gemeenschappelijke ruimtes van appartementsgebouwen, inkomhallen, liften en overdekte parkeergarages geldt in Sint-Niklaas vanaf volgende week maandag, 16 november, een mondmaskerplicht. "We merken dat heel wat mede-eigenaars van appartementen die regel eigenlijk al hanteren. Toch krijgen we er nog veel vragen over. De stad beslist daarom om deze eenduidige regel in te voeren", verklaart burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.