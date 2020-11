Sluikstort rond kledingcontainers in Herent opgeruimd: "Er stond een bouwkraan in de weg"

In Herent is een sluikstort rond enkele kledingcontainers opgeruimd. Het stort aan drie groene kledingcontainers op een privéterrein langs de Mechelsesteenweg breidde met de dag uit. Ze konden een tijdje niet leeggemaakt worden omdat er een kraan in de weg stond. "Ik heb begrepen dat er een technisch probleem was", zegt burgemeester Astrid Pollers (N-VA). "Er staat namelijk een bouwkraan op dat terrein, en die kraan zou verhinderd hebben dat de vrachtwagen van het inzamelcentrum het terrein zou kunnen oprijden. En dus was het voor hen niet evident om die containers te ledigen."

In Herent wordt er wel vaker zwerfvuil gedropt aan kledingcontainers: "Helaas hebben we op verschillende tijdstippen al zwerfvuil gevonden aan kledingcontainers, dus dat is toch wel een probleem dat af en toe opduikt." Er zijn ook dievenbendes, die de kledingcontainers leeghalen op zoek naar kostbare zaken. "Maar die zijn in Herent nog niet betrapt", zegt de burgemeester.