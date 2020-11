Solidariteitsgevoel door coronacrisis: recordaantal inschrijvingen "buddy's" bij vzw "ArmenTeKort"

Vrijwilligers krijgen een opleiding van ongeveer een maand en moeten minstens één keer per week iets ondernemen met de persoon in kansarmoede. "Maar we ontmoedigen onze buddy's om zich als hulpverlener te gedragen", benadrukt Moens. "Je wordt eerder een vriend, een echte buddy dus. Als je duurzame verandering wil teweegbrengen, moet je ervoor zorgen dat de personen in kansarmoede zelf de regie van hun leven weer in handen nemen. We zoeken dus mensen die geloven in alles wat ze doen, maar hen niet pushen. Vaak wordt dat een vriendschap voor het leven."