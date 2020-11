Aalst laat kerstverlichting vroeger branden door coronacrisis: "Extra sfeer in donkere tijden"

“Elk jaar is er kersverlichting in de binnenstad en in onze deelgemeenten, maar dit jaar doen we iets extra. Op de Grote Markt wordt een grote kerstbal voorzien, waar je kan door lopen. Daar komen ook nog extra kerstbomen rond.” Ook in de deelgemeenten zal er meer sfeerverlichting aangebracht worden dan anders. “We hebben 18 extra sfeerfiguren voorzien en we gaan nu kijken waar we ze best zouden plaatsen. Daarnaast komen er ook extra banners, met een afbeelding van Rudy het rendier, om lokaal winkelen te stimuleren."