Sticker met QR-code moet verloren voorwerpen verleden tijd maken

Drie tieners uit Peer hebben ervoor gezorgd dat we in de toekomst sneller onze verloren voorwerpen kunnen terugvinden. Via het nieuwe platform ‘Scanme-QR’ kan je een QR-code kopen die je op je voorwerpen plakt. De persoon die dan je voorwerp vindt, komt door het scannen van de code bij jou terecht.

Hannelore Esterkam (13) kwam samen met haar broer en zus op het idee toen ze in quarantaine zat. "Via de school hoorden we dat er heel veel verloren voorwerpen zijn. Bij de NMBS wordt bijvoorbeeld maar 10% van die voorwerpen snel teruggevonden en dat is jammer omdat voorwerpen ook een emotionele waarde kunnen hebben."