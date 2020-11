Trouwe bezoeker steunt Pakawi Park met inzamelactie: "Nu het park moet sluiten, kunnen ze alle hulp gebruiken"

In Olmen is het Pakawi Park, de vroegere Olmense Zoo, net als andere dierentuinen tijdens deze tweede lockdown gesloten. Maar de dieren moeten er natuurlijk nog verzorgd worden en ze moeten voldoende eten krijgen. Dat is financieel een zware dobber, maar gelukkig krijgt het park steun van enkele sympathisanten. Leen Gevers uit Balen, één van hun trouwste bezoekers, is met een geldinzamelactie gestart.