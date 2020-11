Intern rapport toont pijnlijke laksheid Vaticaan tegenover ex-kardinaal McCarrick

Theodore McCarrick was sinds eind de jaren zeventig (hulp)bisschop en aartsbisschop in vier bisdommen in de VS, onder meer in het zeer belangrijke bisdom Washington. HIj werd in 2001 ook kardinaal. Een steile opgang in de cenakels van de Kerk, want McCarrick werd ook lid van het College van Kardinalen, hét adviesorgaan van paus Franciscus. Tot hij in 2018 ontslag nam. Zij het gedwongen.

McCarrick werd al lang genoemd in de geruchtenmolen. Hij zou zich decennia lang bezondigd hebben aan seksueel misbruik, maar pas in 2017 kwam er een eerste officiële klacht. Daarna werd 'Uncle Ted', zoals hij zich graag liet noemen, snel verwijderd. Hij trad terug als kardinaal en vorig jaar werd hij zelfs teruggezet in de lekenstand. Nooit eerder werd zo'n hooggeplaatste prelaat zo aangepakt. Zo gedegradeerd. Zo vernederd.

Een rapport moest verduidelijking brengen. Twee jaar is er aan gewerkt, op last van paus Franciscus. Uiteindelijk is het een lijvig dossier van bijna 450 bladzijden, met meer dan 90 getuigenissen. En het toont aan dat een 'publiek geheim' heel lang onder de mat werd geveegd. Tot er geen ontkomen meer aan was. Exit McCarrick.