Verkozen VS-president Biden noemt Trumps weigering om verkiezingsuitslag te erkennen "beschamend"

Biden belde met verscheidene Europese leiders. De Franse president Macron, de Duitse kanselier Merkel en de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spraken de hoop uit dat de Verenigde Staten onder Biden opnieuw een betrouwbare partner zullen zijn. Daar mogen ze op rekenen, is de boodschap van de nieuw verkozen president. "We erven een verdeeld land en een wereld in chaos, maar we gaan Amerika weer zijn gerespecteerde plaats van vroeger bezorgen."