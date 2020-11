Gemeenten laten herfstbladeren steeds vaker liggen: "Natuurlijke meststof en wapen tegen hittegolven"

De Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) benadrukt dat herfstbladeren laten liggen zeker zin heeft in de eigen tuin. "Het is goedkoper in onderhoud, dat is al meteen een groot voordeel", lacht landschapsarchitect Peter Vandyck uit Hasselt. "Er zijn ook meevallers. Zo kan onkruid in de lente moeilijker doorbreken. De biodiversiteit zal ook veel groter zijn waardoor de hele tuin ervan zal profiteren. Het is een natuurlijke meststof die na verloop van tijd verdwijnt. Gewoon laten liggen is de boodschap", klinkt het daar.