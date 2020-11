Vlaamse regering wil "belangrijke klimaatsprong" maken tegen 2050

Om die omschakeling te maken wordt heel wat geld geïnvesteerd. Het rapport past namelijk binnen het zogenaamde "moonshot"-innovatieprogramma van de Vlaamse overheid. Dat investeert jaarlijks 20 miljoen euro in basisonderzoek naar nieuwe technologieën om die zware industrie CO2-vriendelijker te maken. "Daar zien we nu de eerste resultaten van", aldus Crevits.

De minister spreekt van een win-winsituatie: "We investeren in grote projecten, waar we wereldwijd trendsetter mee kunnen zijn. Je bedrijven zijn top als het gaat over innovatie én je boekt een hele mooie klimaatwinst."