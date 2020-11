Vogelopvangcentrum Merelbeke krijgt veel meer dieren binnen door corona

Een wandelaar had gisteren de buizerd opgemerkt in Hofstade, bij Aalst. Het dier zat in een wel erg benarde positie vast in prikkeldraad en had een diepe wonde aan zijn vleugel. De brandweer van Aalst kon de buizerd redden en bracht hem over naar het VOC in Merelbeke. Daar stelt hij het gelukkig goed. “Hij eet goed en de wonde is proper”, legt Donovan, één van de nieuwe vaste medewerkers van het VOC, uit. “Als hij geen medicatie meer nodig heeft en z'n gewicht in orde is, zal hij hopelijk volgende week worden vrijgelaten.” De buizerd is al het tweede exemplaar in twee weken tijd dat verstrikt is geraakt in prikkeldraad. “Dat gebeurt jammer genoeg soms. Heel wat roofvogels hebben dat voor.”