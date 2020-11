Vrouw (25) moet 7 jaar naar de cel voor neerschieten liefdesrivale (72) uit Wielsbeke

Ruim 2 jaar geleden liep het tijdens een van die bezoekjes uit de hand, omdat hij de oudere vrouw bij haar koosnaam noemde. De nieuwe vriendin van de tuinman kon daar niet mee om en schoot de oudere vrouw neer. Volgens de rechter schoot ze bewust en met de bedoeling de vrouw te doden.

Haar advocaat Filip De Reuse spreekt dat tegen. "We hebben nooit gezegd dat het om een ongeluk ging", zegt hij. "We hebben wel gezegd dat het schieten niet planmatig is gebeurd. De vrouw is niet naar daar gegaan met het idee om de oudere dame neer te schieten. Het is een daad die niet eigen is aan haar persoonlijkheid. Bepaalde feiten hebben haar gewoon gedreven tot de daad."