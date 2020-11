Een blijvende herinnering overhouden aan een overleden geliefde: Evy uit Zwalm maakt troostvoorwerpen

"Ik ben begonnen met kussentjes te maken voor mijn kinderen uit de badjas van mijn oudste zus. Mijn kindjes slapen daar iedere nacht mee", glimlacht Hutsebaut. De kledij van een geliefde is iets heel persoonlijk, soms ruikt het nog naar een parfum, dat is een heel subjectief gegeven. "Het is typisch dat kleren in een doos op zolder belanden. Ik had het gevoel dat ik daarmee heel persoonlijke herinneringen aan mijn zussen wegstopte. En ik vond het raar om zelf die kleren te dragen. Ik heb ze dan herwerkt in iets anders en dat hielp mij in mijn rouwproces. Het gaf mij het gevoel dat ik dichter bij hen was."

