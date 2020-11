West-Vlaamse gemeenten en steden organiseren zelf afhaalpunten om verenigingen te steunen

Sommige West-Vlaamse steden en gemeenten, zoals Oostende, Wielsbeke Poperinge en Wingene, bieden een ruimte aan waarin kopers de waren van lokale verenigingen coronaproof kunnen afhalen. "In Wingene en deelgemeente Zwevezele organiseren we een gratis drive-in", zegt schepen Lieven Huys (CD&V). "De klanten komen toe in hun auto en zeggen welke producten ze komen ophalen. De mensen van de vereniging, maximaal 3 personen, gaan de bestelling in de koffer van de auto plaatsen. We roepen de verenigingen op om met tijdssloten te werken."