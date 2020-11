KLAAR: Wie is Joe Biden?

De Democraat Joe Biden is verkozen om in januari 2021 de Republikein Donald Trump op te volgen als president van de Verenigde Staten. Waar Trump een nieuwkomer in de politiek was, is Biden een oude rot die al sinds 1972 meedraait in de Amerikaanse politiek. Hij is de oudste president die ooit werd verkozen in de VS. Maar wist je ook dat hij een echte familieman en een verwoede treinreiziger is? En dat hij als kind stotterde? Je komt het allemaal te weten in het KLAAR-portret van Joe Biden.