Wie zal eerst gevaccineerd worden en wie niet? Een belangrijk maatschappelijk debat

Nu er hoopgevend nieuws is over het vaccin van farmabedrijven Pfizer en BioNTech, moeten we al een stap verder denken: wat als de eerste vaccins in België geleverd worden? Want er zullen niet meteen genoeg vaccins zijn om iedereen in te enten. Al is het wel de bedoeling om op termijn zoveel mogelijk mensen in te enten, om het coronavirus uit onze samenleving te bannen.