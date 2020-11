Wonen in een watertoren? Tot woning omgebouwde watertoren van Steenokkerzeel te koop aan helft van de prijs

De watertoren van Steenokkerzeel werd gebruikt voor de organisatie van evenementen. "Dat draaide fantastisch goed", onderstreept Patrick Mets, "dat was ons vast inkomen. De bedoeling was om de toren over zo'n twee jaar te verkopen. Corona gooide roet in het eten. Wij mochten geen evenementen meer organiseren. De toren ging dicht, terwijl de vaste kosten bleven. Daarom wordt de toren nu vervroegd verkocht." Ooit stond de toren te koop voor 1,75 miljoen euro. De startprijs nu bedraagt 800.000 euro. Op 1 december start de digitale openbare verkoop via Biddit. Hij loopt tot 9 december.