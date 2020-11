Zaak tegen Veurnse ex-advocate die 270.000 euro stal van kwetsbare klanten uitgesteld

De vrouw beheerde de rekeningen van mensen in financiële problemen. Maar in plaats van geld over te schrijven naar hun schuldeisers, stortte ze regelmatig centen op haar eigen rekening. Ook het geld van een aantal erfenissen, die voor de overheid bedoeld waren, sluisde ze door naar zichzelf.

De ex-advocate gebruikte het geld voor extraatjes, zoals een welnessweekend, etentjes en een jacuzzi. "Ik ben bij haar terechtgekomen toen ik na mijn scheiding met schulden overbleef", zegt een vrouw die door haar is opgelicht. "In het begin was ze vriendelijk en had ze medeleven, maar dat veranderde snel. Plots was ze bot en reageerde ze altijd kortaf. Ik werd ook niet mee op de hoogte gehouden van mijn schuldbemiddeling."