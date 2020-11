18-jarige jongens toveren vingervlug met Rubik's Kubus: "Denk niet na, los het gewoon op"

De Brit Chris Mills was de snelste in het onderdeel om met een afgewerkte Rubik een willekeurig kleurenpatroon na te maken. Na net geen 18 seconden zag zijn Kubus eruit zoals gevraagd. "Ik ben er elke dag mee bezig, al bijna 7 jaar intussen", zegt hij aan de BBC.

Zijn Amerikaanse leeftijdsgenoot Max Park kroont zich tot wereldkampioen in het klassieke onderdeel: zo snel mogelijk alle vlakken dezelfde kleur geven. In iets meer dan 5 seconden was die klus geklaard. "Je moet niet nadenken, je moet dingen oplossen", was zijn eerste reactie op zijn overwinning. De beelden van de twee winnaars kunt u hieronder bekijken.