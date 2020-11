Wachttijd Antwerpse recyclageparken langer dan één uur: “Mensen zien het als een uitje”

“We vragen om te kijken of het afval met het huisvuil kan meegegeven worden. Ook vragen we dat de mensen hun trip wat efficiënter plannen en met een volledig gevulde wagen komen. Een lege of goed gevulde wagen neemt namelijk evenveel plaats in de wachtrij. Denk daarom goed na: moet ik echt naar het recyclagepark komen? Probeer ook je wagen zo efficiënt mogelijk in te laden, want hoe langer je op het park blijft, hoe langer de mensen die na jou komen moeten aanschuiven”, zegt Van Baelen.