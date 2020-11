Zo'n 50.000 boekenliefhebbers keken naar het digitale alternatief voor de Boekenbeurs

Na 11 dagen zit de eerste alternatieve digitale Boekenbeurs erop. Van 1 tot en met 11 november ontving presentator Tom De Cock 378 auteurs in de lege zalen van Antwerp Expo tijdens een digitale Boekenmarathon. Samen met "Het boekenfeest" op Radio 1 was dat goed voor 104 uur livestream op VRT NU. In totaal keken zo'n 50.000 boekenliefhebbers naar de interviews op VRT NU. 60 procent van hen keek uitgesteld naar de video's, 40 procent volgde de livestream.