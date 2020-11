Antwerpse politie betrapt 18 feestvierders: "Door de vele flessen drank wisten we dat er nog meer mensen verstopt zaten"

De politie ging kijken in het gebouw in de Lange Nieuwstraat na een klacht over geluidsoverlast. "Het duurde een tijdje voor er iemand kwam opendoen", vertelt Wouter Bruyns van de politie. "Toen we uiteindelijk werden binnengelaten, leek het eerst alsof er maar 4 personen aanwezig waren. Door de vele flessen drank en bekers hadden we al snel door dat er iets niet klopte. We hebben het gebouw met extra ploegen doorzocht en op de bovenliggende verdiepingen en op het dak zaten nog 14 personen." De 2 laatste feestvierders werden pas na een uur gevonden. Ze zaten verstopt achter een technische installatie op het dak van een aanpalende woning.

Er was niet alleen drank op het feestje, de politie vond ook lachgas. Dat werd in beslag genomen. De feestvierders werden meegenomen naar het politiebureau en kregen een proces-verbaal. Er waren ook 2 minderjarigen bij, zij zullen voor de jeugdrechter moeten verschijnen.