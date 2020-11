Bart De Wever straks 20 jaar voorzitter: is dat “nadelig” voor de N-VA? En welke partijleiders gingen hem voor?

We duiken even in onze geschiedenis en tellen het aantal jaren dat andere voorzitters op post zijn gebleven. We starten de zoektocht in de jaren 70 van vorige eeuw, omdat het politieke landschap toen grondig veranderde. Eerst door de splitsing van de meeste partijen in een Vlaamse en Franstalige vleugel en daarna door de groeiende “particratie”, waardoor één persoon binnen die partijen centraal staat: de voorzitter.