Bijenkasten van imker uit Kortemark zwaar beschadigd

De kasten werden omvergeduwd en daarna weer rechtop gezet. Maar de bijen binnenin zijn flink dooreengeschud. De imker is geschokt: "Er zijn dus massaal veel bijen dood. Nu nog dragen de bijen hun dode soortgenoten naar buiten. Het is een geluk dat het goed weer is. Indien het nu zo'n vijf-zes graden was, dan zouden de bijen die opruiming niet meer hebben gedaan en dan was het fataal geweest. Dan zouden al die dode bijen onderaan in de kast zijn blijven liggen zijn en dan zou er zich schimmel ontwikkelen en dan was het zeker gedaan hè." Intussen is een verdachte opgepakt.