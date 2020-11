Een gevolg van de brexit: 115 extra controleurs bij Federaal Voedselagentschap

Er zijn heel veel Europese regels over voedselveiligheid. Het gebruik van hormonen in de rundveehouderij is verboden, het gebruik van antibiotica aan banden gelegd. Alles wat we in Europa op ons bord krijgen, ook al komt het van buiten de EU, moet aan die normen beantwoorden, of het nu gaat om steak uit Argentinië of noten uit Iran. Soms worden producten tegengehouden aan de grens. Onlangs werd bijvoorbeeld vastgesteld dat sesamzaad uit India een te hoog gehalte van ethyleenoxide bevatte, een gewasbeschermingsmiddel dat in Europa verboden is. Het FAVV waarschuwde de andere EU-lidstaten, en sindsdien vinden er overal in Europa extra controles plaats op de invoer van sesamzaad uit India. Bedrijven die het sesamzaad al verwerkt hadden in bijvoorbeeld granola, moesten deze producten terughalen uit de winkelrekken.