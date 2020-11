Britney Spears vangt bot bij rechtbank: vader Jamie blijft controle houden over haar fortuin

Britney Spears, die eind jaren 90 als tienerster doorbrak met "...Baby one more time", heeft sinds 2008 zo goed als geen zeggenschap meer over haar professionele en persoonlijke leven. In dat jaar werd haar vader Jamie door een rechtbank aangesteld als bewindvoerder. Dat is een officiële titel voor iemand die de belangen verdedigt van iemand die door ziekte of andere redenen zijn eigen zaken niet meer kan beheren.

Dat bewindvoerderschap kwam er nadat Britney Spears in de tweede helft van de jaren 2000 te maken kreeg met mentale problemen en emotionele inzinkingen. Ze stortte enkele keren publiekelijk in. Als bewindvoerder hadden haar vader en een advocaat zeggenschap over haar financiële situatie, gezondheid, woonplaats en gezinsleven, en een groot deel van haar carrière.

De zangers heeft op zich niets tegen het concept van bewindvoerderschap, "het heeft me gered van een inzinking, uitbuiting door roofzuchtige individuen en van een financiële puinhoop", schreef Spears eerder. Maar ze wil wel een deel van de controle terug. Concreet wil ze mee zeggenschap kunnen hebben over haar vermogen, dat net geen 51 miljoen euro bedraagt.