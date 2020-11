"Schattig klinkend fenomeen" in Oekraïne en uitlegvideo in China: buitenlandse media in de ban van ons "knuffelcontact"

"Hug it out", kopt de populaire Britse krant The Sun een dag later. "De Belgen kregen te horen dat ze twee 'knuffelcontacten' moesten uitkiezen, nu het land zich weer in een nationale lockdown stort - wie zouden de jouwe zijn?" De krant spreekt over twee knuffelcontacten, terwijl het eigenlijk maar om één knuffelcontact gaat. Singles mogen wel nog iemand extra thuis uitnodigen.