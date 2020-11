Camera's op snelwegparking in Peutie moeten sluikstorters betrappen

Het is al jaren een probleem: op de snelwegparking in Peutie langs de E19 richting Antwerpen laten sluikstorters grote hoeveelheden afval achter. Burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon (Klaver-NV-A): "De snelwegparking in Peutie is al langer een probleem, op deze manier hopen we het probleem op te lossen."