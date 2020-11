Carnavalsseizoen De Waterratten start in mineur

Op 11 november is er altijd de start van het carnavalsseizoen, om 11.11u om precies te zijn. En het zou een feestjaar moeten zijn voor carnavalsvereniging De Waterratten uit Kotem, Maasmechelen. Voorzitter Marc Hendrickx ging vanochtend de carnavalsvlag hijsen, al om 9.00u 's ochtends om zo de eventuele drukte om 11.11u te vermijden. Maar het was met de krop in de keel. "Covid-19 heeft alle voorbereidingen in de war gebracht. Ons feestjaar, wij bestaan nu 6x11 jaar, gaat helaas niet door. 11 november is anders de mooiste dag van het jaar, samen met de carnavalsstoet."