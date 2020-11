De Trump van Zoerle-Parwijs

Maar het tellen ging heel traag, elk biljet werd langs alle kanten bekeken en gecontroleerd. De kiesgetuigen van de burgemeester hadden commentaar op elke stem die niet voor Valeer Jacobs was.

Om 4 uur ’s middags al klom ‘Trump’ op een tafel in café De Lindeboom en verkondigde dat hij gewonnen had omdat hij gewonnen had. Ja maar, riepen de mensen, ze zijn nog aan het tellen in het gemeentehuis. Er is gefoefeld! oreerde hij, mensen die al dood zijn hebben meegestemd, en mensen die in Heultje wonen, en Jozef De Bie zelf heeft 4 keer voor zijn eigen gestemd! Iedereen moest lachen. Dat kan toch niet, werd er geroepen, de veldwachter en de gemeentesecretaris staan er met hun neus op, die kennen iedereen in het dorp!

De champetter en de secretaris zitten mee in de slag, hield Trump vol. Het tellen moet nu stoppen! Aan de toog begonnen de mannen die via Trump een jobke aan de gemeente hadden gekregen te applaudisseren. Valeer, Valeer, Valeer! scandeerden ze, en gewapend met knuppels trokken ze naar het gemeentehuis om daar de boel kort en klein te slaan en de stembrieven in brand te steken.’