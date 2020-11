Fonds voor Medische Ongevallen erkent pijnpunten na "Pano": "Het kan beter en sneller, we werken daar hard aan"

De kans op een schadevergoeding is bijzonder klein bij het fonds. In 9 op de 10 gevallen krijgen slachtoffers een negatief advies. Experts en klokkenluiders vertelden in "Pano" dat het fonds te strikt is in zijn interpretatie en dat er een gebrek is aan kennis.

“Er is een gebrek aan competente mensen bij het Fonds en dat zorgt ervoor dat er fouten worden gemaakt, over medische zaken, maar ook over juridische zaken. Zo krijg je kromme of tegenstrijdige adviezen waardoor slachtoffers dan een schadevergoeding mislopen”, vertelde een arts die jaren voor het fonds werkte en anoniem getuigde.