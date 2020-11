Gent onderzoekt om grootste autovrije zone van het land nog uit te breiden: "Het is een logische stap"

De schepen benadrukt dat het om een kleine ingreep gaat en geeft ook aan dat dit geen precedent is om ook andere straten in het centrum autovrij te maken. "Deze straat hadden we eigenlijk net zo goed kunnen meenemen in onze plannen in 2017 maar we hebben toen de bruggen gebruikt om de autovrije zone af te bakenen (Predikherenbrug en burg aan Koophandelsplein, nvdr.). Nu blijkt dat de Ajuinlei in feite al weinig autoverkeer te slikken heeft en dat het een drukke fiets- en wandelas is. Het is een logische stap om ze op te nemen in de autovrije zone."