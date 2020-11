Gent pakt uit met verlichte 3D-draak in donkere coronatijden: "We willen voor warmte en licht zorgen"

Voor alle extra verlichting telt de stad 30.000 euro neer. Het is geld dat vrijkomt door de corona-annulatie van de Winterfeesten. In het centrum van Gent en de deelgemeenten zullen in totaal 350 lichtornamenten branden vanaf eind november. Tot die tijd voorziet de stad in lichtboodschappen die her en der in de stad te zien zijn.