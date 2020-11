"Het is leven op mijn spaarcenten", maar "dit inspireert ook": cultuurwerkers getuigen over tweede lockdown 

Op 29 oktober gingen in ons land cultuurhuizen als musea, concertzalen en theaters opnieuw op slot. Doet die tweede lockdown de sector de nek om, of is het ook voer voor inspiratie? VRT NWS laat enkele cultuurwerkers aan het woord. "Het is leven op mijn spaarcenten die dienen voor later" tot "Deze periode is een wake-upcall voor de cultuursector."